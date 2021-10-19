Нардеп Галина Третьякова. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n161807-zobov-yazaty-nardepiv-prohodyty-psyhiatrychnyy-oglyad-hochut-u-radi.html

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Зобов’язати проходити психіатричний огляд хочуть українських чиновників і політиків.

Проходити психіатричний огляд хочуть змусити народних депутатів та кандидатів на виборні посади. Отримати довідку від психіатра вони повинні перед своїм призначенням. Відповідний законопроект готуватиме депутатська група «За майбутнє". Про це 19 жовтня під час засідання Ради заявив лідер групи Тарас Батенко.

У своєму виступі нардеп зазначив, що в сесійному залі посіяна атмосфера ненависті з боку деяких представників монобільшості. Батенко мав на увазі голову комітету з питань соціальної політики Галину Третьякову.

Наша депутатська група сподівається, що фракція монобільшості зробить відповідні висновки і людина, яка не поважає інших людей і сіє людиноненависницький характер у своїй роботі, не тільки буде відсторонена від п’яти пленарних засідань, але й відсторонена від керівництва комітету, — наголосив він.



Тарас Батенко додав, що їхня депутатська група звернулися до МВС та Офісу генпрокурора щодо швидкого, об'єктивного та неупередженого результату розслідування смерті нардепа Полякова.

Нагадаємо, в «Слузі народу» заявляли, що Третьякову можуть відсторонити від засідань на п’ять днів через скандальне повідомлення у фракційному чаті після смерті позафракційного нардепа Антона Полякова.