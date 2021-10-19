Нардеп Галина Третьякова. Фото: BBC

https://racurs.ua/n161807-obyazat-nardepov-prohodit-psihiatricheskoe-osvidetelstvovanie-hotyat-v-rade.html

Ракурс

Обязать проходить психиатрическое освидетельствование хотят украинских чиновников и политиков.

Проходить психиатрическое освидетельствование хотят заставить народных депутатов и кандидатов на выборные должности. Получить справку от психиатра они должны перед своим назначением. Соответствующий законопроект будет готовить депутатская группа «За будущее». Об этом 19 октября во время заседания Рады заявил лидер группы Тарас Батенко.

В своем выступлении нардеп отметил, что в сессионном зале посеянная атмосфера ненависти со стороны некоторых представителей монобольшинства. Батенко имел в виду председателя комитета по вопросам социальной политики Галину Третьякову.

Наша депутатская группа надеется, что фракция монобольшинства сделает соответствующие выводы и человек, который не уважает других людей и сеет человеконенавистнический характер в своей работе, не только будет отстранен от пяти пленарных заседаний, но и отстранен от руководства комитета, — подчеркнул он.



Тарас Батенко добавил, что их депутатская группа обратились в МВД и Офис генпрокурора относительно быстрого, объективного и беспристрастного результата расследования смерти нардепа Полякова.

Напомним, в «Слуге народа» заявляли, что Третьякову могут отстранить от заседаний на пять дней из-за скандального сообщения во фракционном чате после смерти внефракционного нардепа Антона Полякова.