Закроет ли границы ЕС для украинцев из-за «ковида» - объяснение МИД

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Закроет ли границы Европейский Союз для украинцев из-за «ковида», рассказали в Министерстве иностранных дел Украины. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что Брюссель еще не принял решение об исключении Киева из «зеленого» списка стран, гражданам которых разрешено совершать путешествия в период пандемии.

Об этом сообщил пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко в Фейсбук.

Евросоюз пока не принимал формального решения. В то же время, МИД Украины ранее уже сообщало, что в случае роста показателей заболеваемости COVID-19 в Украине, ЕС может принять рекомендацию об исключении нашего государства из списка стран, граждане которых могут осуществлять несущественные поездки в Евросоюз, — отметил спикер.

По его словам, эпидемическая ситуация ухудшается не только в Украине, а за последние недели Евросоюз уже значительно сократил перечень стран «зеленой зоны». Кроме этого, некоторые страны ЕС на национальном уровне начали усиливать карантинные мероприятия для своих граждан.

Николенко отметил, что в случае попадания Украины в «красную зону», об отмене безвизового режима речь не идет. Переход из «зеленой зоны» будет действовать только как временное ограничение на несущественные (туристические) поездки для противодействия распространению коронавирусной болезни.

В случае принятия решения ЕС не устанавливает автоматически новые правила пересечения границы, а лишь предоставляет рекомендации государствам-членам Евросоюза. Окончательное решение о разрешении или ограничения того или иного типа поездок граждан Украины каждое государство-член принимает отдельно на национальном уровне. Опыт некоторых наших соседей, которые в предыдущие недели уже были исключены из «зеленого списка» ЕС, показывает, что не следует ожидать полного закрытия границ, как в прошлом году, — подчеркнул дипломат.



Он напомнил, что актуальная информация об условиях въезда граждан Украины в каждой отдельной стране ЕС и других странах мира доступна на интерактивной карте МИД Украины.

Напомним, по данным журналиста «Радио Свобода» Рикарда Йозвяка, на этой неделе Евросоюз исключит Украину из списка стран, в которые разрешен въезд в условиях пандемии.