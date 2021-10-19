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Андрей Ермак, фото: Офис президента

Ермак ищет кандидатов на замену главы НБУ — СМИ

19 окт 2021, 10:39
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Владимир Зеленский, президент Украины, хочет заменить действующего главу НБУ Кирилла Шевченко.

Поиском кандидатов руководит глава Офиса президента Андрей Ермак и пока не известно, когда этот процесс будет завершен. Об этом сообщает агентство Bloomberg ссылкой на три информированные источники.

По словам источников агентства, Зеленский не доволен работой Шевченко, у которого сложились плохие отношения с некоторыми руководителями банка, что привело к волне увольнений, вызвавших беспокойство западных кредиторов, в частности Международного валютного фонда.

В то же время в Офисе президента эту информацию назвали «слухами».

В НБУ заявили, что у Шевченко «впереди много важных задач», над выполнением которых его команда «продолжает работать».


Шевченко возглавил НБУ в июле 2020 года, после того, как его предшественник на этом посту Яков Смолий подал в отставку, заявив о политическом давлении.

Источник: Bloomberg


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