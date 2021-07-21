Отставку главы НБУ Шевченко рассматривают у Зеленского - Financial Times

https://racurs.ua/n157708-otstavku-glavy-nbu-shevchenko-rassmatrivaut-u-zelenskogo-financial-times.html

Ракурс

Кирилла Шевченко могут отстранить от должности главы Национального банка Украины. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на два источника в Офисе президента Владимира Зеленского.

Два источника, близких к Зеленскому, сообщили FT, что Шевченко рискует быть замененным, — сообщает издание.

Эксперт по вопросам суверенного долга развивающихся стран в BlueBay Asset Management и специалист по Восточной Европе Тимоти Эш в комментарии изданию поставил под сомнение репутацию Шевченко как главы НБУ.

Мы можем спорить, сохранил ли он институциональную мощь НБУ, но я бы сказал, что сейчас она значительно слабее, чем когда он присоединился, — заявил Тимоти Эш.

Эш назвал НБУ «наиболее реформированным учреждением, которое он когда-либо видел в любой стране, о которых писал за последние 30 лет».

Напомним, в июле 2020 года Верховная Рада назначила Кирилла Шевченко главой НБУ. После того, как предыдущий глава НБУ Яков Смолий подал в отставку и заявил о политическом давлении, назначение Шевченко было расценено как возможный подрыв независимости центрального банка. Впоследствии Шевченко пытался отстранить от НБУ сотрудников «команды Смолия».

В конце июня руководители департамента лицензирования Нацбанка в полном составе подали в отставку.