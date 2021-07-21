Відставку глави НБУ Шевченка розглядають у Зеленського - Financial Times

https://racurs.ua/ua/n157708-vidstavku-glavy-nbu-shevchenka-rozglyadaut-u-zelenskogo-financial-times.html

Ракурс

Кирила Шевченка можуть усунути з посади глави Національного банку України. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на два джерела в Офісі президента Володимира Зеленського.

Два джерела, близьких до Зеленського, повідомили FT, що Шевченко ризикує бути заміненим, — повідомляє видання.

Експерт з питань суверенного боргу країн, що розвиваються в BlueBay Asset Management і фахівець по Східній Європі Тімоті Еш в коментарі виданню поставив під сумнів репутацію Шевченка на посаді глави НБУ.

Ми можемо сперечатися, чи зберіг він інституційну міць НБУ, але я б сказав, що зараз вона значно слабкіша, аніж коли він приєднався, — заявив Тімоті Еш.

Еш назвав НБУ «найбільш реформованою установою, яку він коли-небудь бачив в будь-якій країні, про які писав за останні 30 років».

Нагадаємо, у липні 2020 року Верховна Рада призначила Кирила Шевченка головою НБУ. Після того, як попередній глава НБУ Яків Смолій подав у відставку й заявив про політичний тиск, призначення Шевченка було розцінено як можливий підрив незалежності центрального банку. Згодом Шевченко намагався усунути з НБУ працівників з «команди Смолія».

Наприкінці червня керівники департаменту ліцензування Нацбанку в повному складі подали у відставку.