Рубежное и Торецк освобождали от рашистив во время разговора Порошенко и Меркель

https://racurs.ua/n157707-rubejnoe-i-toreck-osvobojdali-ot-rashistiv-vo-vremya-razgovora-poroshenko-i-merkel.html

Ракурс

21 июля — седьмая годовщина освобождения города Торецка от пророссийских боевиков. Торецк до декоммунизации был Дзержинском. В тот же день практически без боя силы АТО овладели Рубежным.

Пятый президент Украины Петр Порошенко рассказал, что освобождение этих городов проходило в те минуты, когда он разговаривал с канцлером Германии Ангелой Меркель по телефону.

Я сообщил ей, что именно в эти минуты украинские военные освобождают Рубежное и Торецк от российских бандформирований и наемников, — рассказал Порошенко в своих соцсетях, приветствуя ВСУ с годовщиной тех событий.

По его словам, Рубежное и Торецк были освобождены и удержаны без жертв с украинской стороны, а российские бандформирования и наемники понесли значительные потери в людях и бронетехнике.

В Генштабе ВСУ сегодня сообщили, что Торецк (Дзержинск) освобождал сводный штурмовой отряд Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины. Операцию провели 33 воины Сил специальных операций ВСУ, восемь воинов 73-го морского центра им. кошевого атамана Антина Головатого вместе с 34-м отдельным мотопехотным батальоном территориальной обороны ВСУ «Батькивщина» 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко.

ВСУ потеряли трех воинов: солдата Ибрагимова Фариза Расим оглы, подполковника Майстерюка Романа Андреевич и старшего лейтенанта Терехова Григория Анатольевича.

С утра 21 августа первая группа, зайдя в город в обход блокпостов боевиков, заняла здание мэрии на центральной площади. Две сотни террористов в течение почти шести часов обстреливали мэрию, выпалив и разрушив ее.

Вторая группа обошла город, «сняла» несколько дозоров российских оккупантов и заняла «зеленую» часть возле мэрии. Она поддержала первую часть и наводила удары артиллерии и авиации. Попав под тяжелый огонь и потеряв один из танков, вооруженные формирования РФ отошли. Сводная группа ВСУ вышла из мэрии, которая горела, вместе с пленными террористами.

Основные силы ВСУ завершили частичный охват города. Потери группы в мэрии составили три человека ранеными. Был контужен боец, который в бою подбил танк россиян.

Уже к вечеру 21 июля ВСУ получили полный контроль над городом и подняли над ним государственные флаги. Гарнизон боевиков бросил тяжелую технику и убежал в Горловку и Донецк.

В тот же день от оккупантов освободили город Рубежное Луганской области. Воины батальонов «Чернигов», «Айдар» и «Луганск-1» зашли в город и закрепились на территории трубного завода. Вся операция происходили максимально тихо. За несколько часов силы АТО взяли под контроль милицию и горсовет.