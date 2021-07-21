Рубіжне і Торецьк звільняли від рашистів під час розмови Порошенка і Меркель

https://racurs.ua/ua/n157707-rubijne-i-toreck-zvilnyaly-vid-rashystiv-pid-chas-rozmovy-poroshenka-i-merkel.html

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21 липня — сьома річниця звільнення міста Торецьк від проросійських бойовиків. Торецьк до декомунізації мав назву Дзержинськ. Того ж дня практично без бою сили АТО оволоділи Рубіжним.

П’ятий президент України Петро Порошенко розповів, що визволення цих міст відбувалося у ті хвилини, коли він розмовляв із канцлером Німеччини Ангелою Меркель по телефону.

Я повідомив, що саме в ці хвилини українські військові звільняють Рубіжне і Торецьк від російських бандформувань та найманців, — розповів Порошенко у своїх соцмережах, вітаючи ЗСУ із річницею тих подій.

За його словами, Рубіжне і Торецьк були звільнені і втримані без жертв з української сторони, а російські бандформування та найманці зазнали значних втрат у людях та бронетехніці.

У Генштабі ЗСУ сьогодні повідомили, що Торецьк (до декомунізації — Дзержинськ) звільняв зведений штурмовий загін Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Операцію провели 33 воїни Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, вісім воїнів 73-го морського центру СпП ім. кошового отамана Антіна Головатого разом із 34-м окремим мотопіхотним батальйоном Територіальної оборони ЗС України «Батьківщина» 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка.

ЗСУ втратили трьох воїнів: солдата Ібрагімова Фаріза Расім-огли, підполковника Майстерюка Романа Андрійович та старшого лейтенанта Терехова Григорія Анатолійовича.

Уранці 21 липня перша група, зайшовши в місто в обхід блокпостів бойовиків, зайняла будівлю мерії на центральній площі. Дві сотні терористів впродовж майже шести годин обстрілювали мерію із танків, БМП та ПТУРів, випаливши та зруйнувавши її.

Друга група обійшла місто, «зняла» декілька дозорів російських окупантів та зайняла «зелену» частину поблизу мерії. Вона підтримала першу частину і наводила удари артилерії та авіації. Потрапивши під важкий вогонь та втративши один з танків, збройні формування РФ відійшли. Зведена група ЗСУ вийшла з мерії, яка горіла, разом із полоненими терористами.

Основні сили ЗСУ завершили часткове охоплення міста. Втрати групи, що утримувала мерію, склали три особи пораненими. Було контужено бійця, який в бою підбив танк росіян.

Вже до вечора 21 липня ЗСУ отримали повний контроль над містом та підняли над ним державні прапори. Гарнізон бойовиків кинув важку техніку і втік до Горлівки та Донецька.

Того ж дня від окупантів визволено місто Рубіжне Луганської області. Воїни батальйонів «Чернігів», «Айдар» та «Луганськ-1» зайшли в місто та закріпилися на території трубного заводу. Всі операції відбувалися максимально тихо. За кілька годин сили АТО взяли під контроль міліцію та міськраду.