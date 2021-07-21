Раніше невідомий коронавірус виявили у британських кажанів

https://racurs.ua/ua/n157705-ranishe-nevidomyy-koronavirus-vyyavyly-u-brytanskyh-kajaniv.html

Ракурс

Новий сарбековірус RhGB01 відкрили вчені на основі дослідження 53 зразків фекалій підковоподібних кажанів (Rhinolophidae) в британському Сомерсеті, Монмутширі і Уельсі в серпні-вересні 2020 року. Таким чином було розширено географічні та видові діапазони коронавірусів, подібних до SARS-CoV і SARS-CoV-2. Ймовірно, вони зустрічатимуться на всьому ареалі проживання цього виду кажанів — від Австралії і Японії до Європи і Африки.

Такі дані оприлюднили вчені з Університету Східної Англії в журналі Scientific Reports.

Природними господарями SARS-CoV (який провокує важкий гострий респіраторний синдром, що виник у 2002 році) і нинішнього коронавірусу SARS-CoV-2 вважаються кажани-підковоноси.

У Східній і Південно-Східній Азії раніше вчені виявили у десяти видів рукокрилих, переважно Rhinolophidae, близько 50 коронавірусів, родинних SARS. Філогенетичний аналіз нових сарбековірусов — коронавірусів, пов’язаних з атиповою пневмонією — підковоподібних в Китаї показав, що вони найбільше тісно пов’язані саме з SARS-CoV і SARS-CoV-2.

Філогенез білка-шипа і нуклеотидних послідовностей показав, що RhGB01 об'єднується в монофілетичну кладу з BM48−31/BGR/2008 — сарбековірусом підковоподібного кажана Блазіуса (Rhinolophus blasii), виявленого у 2008 році в Болгарії… RhGB01 тісно корелює з коронавірусами, пов’язаними з важким гострим респіраторним синдромом, — зауважили дослідники.

Вчені проводили секвенування генома, яке виявило раніше невідомий вірус в одному з 53 зразків. Він отримав назву RhGB01. Вірус містить 10 кодуючих генів, тоді як SARS-CoV і SARS-CoV-2 — 11 кодуючих генів з включенням білка ORF8.