Військові навчання. Фото: Ракурс

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Ракурс

Військові навчання на кордоні з Кримом проводили українські військові. Під час навчань відпрацьовували тренування бойових розрахунків зенітних ракетних комплексів «Бук» із відбиття авіаційного удару умовного противника.

Підрозділ зенітно-ракетних комплексів здійснив багатокілометровий марш на техніці до позиційного району. Про деталі навчань розповів командувач об'єднаних сил Збройних сил України (ЗСУ) генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Уже на місці військовослужбовці розгорнули комплекси на необладнаних позиціях. Зокрема, розрахунки відпрацювали пошук, виявлення, захоплення та супроводження повітряних цілей. На завершення тренування особовий склад зенітних ракетних комплексів виконав пуски по повітряним цілям, прикривши важливі об'єкти цивільної й військової інфраструктури від авіаудару.

Підрозділ із завданням впорався добре. Виконання практичних дій здійснювалося на незнайомій місцевості в умовах складної наземної, повітряної та радіоелектронної обстановки. Розрахунки швидко заступили на бойове чергування, автоматично взяли на супроводження та знищили виявлені радіолокаційною станцією цілі умовного противника ще до моменту входження їх у район відповідальності, — наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що військові навчання в Росії провели в Краснодарському краї. Російські військові відпрацьовували оборону об'єктів в окупованому Криму з електронними пусками ракет систем ПВО С-400 «Тріумф» на тлі навчань Sea Breeze.