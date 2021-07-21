Военные учения. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n157704-voorujennye-sily-razvernuli-buki-na-admingranice-s-krymom-video.html

Ракурс

Военные учения на границе с Крымом проводили украинские военные. Во время учений отрабатывали боевые расчеты зенитных ракетных комплексов «Бук» по отражению авиационного удара условного противника.

Подразделение зенитно-ракетных комплексов совершило многокилометровый марш на технике в позиционный район. О деталях учений рассказал командующий объединенных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Сергей Наев.

Уже на месте военнослужащие развернули комплексы на необорудованных позициях. В частности, расчеты отработали поиск, обнаружение, захват и сопровождение воздушных целей. В завершение тренировки личный состав зенитных ракетных комплексов выполнил пуски по воздушным целям, прикрыв важные объекты гражданской и военной инфраструктуры авиаудара.

Подразделение с заданием справилось хорошо. Выполнение практических действий осуществлялось на незнакомой местности в условиях сложной наземной, воздушной и радиоэлектронной обстановки. Расчеты быстро заступили на боевое дежурство, автоматически взяли на сопровождение и уничтожили обнаруженные радиолокационной станцией цели условного противника еще до момента вхождения их в район ответственности, — отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.

Напомним, ранее мы сообщали, что военные учения в России провели в Краснодарском крае. Российские военные отрабатывали оборону объектов в оккупированном Крыму с электронными пусками ракет систем ПВО С-400 «Триумф» на фоне учений Sea Breeze.