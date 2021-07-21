Ранее неизвестный коронавирус выявили у летучих мышей в Британии — новости науки

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Новый сарбековирус RhGB01 открыли ученые на основе исследования 53 образцов фекалий подковообразных летучих мышей (Rhinolophidae) в британском Сомерсете, Монмутшире и Уэльсе в августе-сентябре 2020 года. Таким образом были расширены географические и видовые диапазоны коронавирусов, подобных SARS-CoV и SARS-CoV-2. Предположительно, они будут встречаться на всем ареале обитания этого вида летучих мышей — от Австралии и Японии до Европы и Африки.

Такие данные обнародовали ученые из Университета Восточной Англии в журнале Scientific Reports.

Естественными хозяевами SARS-CoV (вызывающего тяжелый острый респираторный синдром, возникший в 2002 году) и нынешнего коронавируса SARS-CoV-2 считаются летучие мыши-подковоносы.

В Восточной и Юго-Восточной Азии ранее ученые обнаружили у десяти видов рукокрылых, преимущественно Rhinolophidae, порядка 50 коронавирусов, родственных SARS. Филогенетический анализ новых сарбековирусов — коронавирусов, связанных с атипичной пневмонией — подковообразных в Китае показал, что они больше всего тесно связаны именно с SARS-CoV и SARS-CoV-2.

Филогенез белка-шипа и нуклеотидных последовательностей показал, что RhGB01 объединяется в монофилетическую кладу с BM48−31/BGR/2008 — сарбековирусом подковообразной летучей мыши Блазиуса (Rhinolophus blasii), обнаруженным в 2008 году в Болгарии… RhGB01 тесно коррелирует с коронавирусом, связанным с тяжелым острым респираторным синдромом, — отметили исследователи.

Ученые проводили секвенирование генома, которое выявило ранее неизвестный вирус в одном из 53 образцов. Он получил название RhGB01. Вирус содержит 10 кодирующих генов, тогда как у SARS-CoV и SARS-CoV-2 — 11 кодирующих генов с включением белка ORF8.