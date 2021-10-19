Андрій Єрмак, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n161804-iermak-shukaie-kandydativ-na-zaminu-golovy-nbu-zmi.html

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Володимир Зеленський, президент України, хоче замінити чинного голову НБУ Кирила Шевченка.

Пошуком кандидатів керує очільник Офісу президента Андрій Єрмак і наразі не відомо, коли цей процес буде завершений. Про це повідомляє агентство Bloomberg посиланням на три інформовані джерела.

За словами джерел агентства, Зеленський не задоволений роботою Шевченка, у котрого склалися погані відносини з деякими керівниками банку, що призвело до хвилі звільнень, які викликали занепокоєння західних кредиторів, зокрема Міжнародного валютного фонду.

Водночас в Офісі президента цю інформацію назвали «чутками».

У НБУ заявили, що у Шевченка «попереду багато важливих завдань», над виконанням яких його команда «продовжує працювати».

Шевченко очолив НБУ у липні 2020 року, після того, як його попередник на цій посаді Яків Смолій подав у відставку, заявивши про політичний тиск.

Джерело: Bloomberg