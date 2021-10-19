Чи закриє кордони ЄС для українців через “ковід” - пояснення МЗС

https://racurs.ua/ua/n161806-chy-zakryie-kordony-ies-dlya-ukrayinciv-cherez-kovid-poyasnennya-mzs.html

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Чи закриє кордони Європейський Союз для українців через «ковід», розповіли у Міністерстві закордонних справ України. У зовнішньополітичному відомстві заявили, що Брюссель ще не ухвалив рішення про виключення Києва із «зеленого» списку країн, громадянам яких дозволено здійснювати подорожі у період пандемії.

Про це повідомив речник українського МЗС Олег Ніколенко у Фейсбук.

Євросоюз поки не ухвалював формального рішення. Водночас, МЗС України раніше вже повідомляло, що у разі зростання показників захворюваності на COVID-19 в Україні, ЄС може ухвалити рекомендацію про виключення нашої держави зі списку країн, громадяни яких можуть здійснювати несуттєві поїздки до Євросоюзу, — наголосив речник.

З його слів, епідемічна ситуація погіршується не лише в Україні, а за останні тижні Євросоюз вже значно скоротив перелік країн «зеленої зони». Окрім цього, деякі країни ЄС на національному рівні почали посилювати карантинні заходи для своїх громадян.

Ніколенко зауважив, що у разі потрапляння України у «червону зону», про скасування безвізового режиму не йдеться. Перехід із «зеленої зони» діятиме лише як тимчасове обмеження на несуттєві (туристичні) поїздки задля протидії поширенню коронавірусної хвороби.

У разі ухвалення, рішення ЄС не встановлює автоматично нові правила перетину кордону, а лише надає рекомендацію державам-членам Євросоюзу. Остаточне рішення про дозвіл чи обмеження того чи іншого типу поїздок громадян України кожна держава-член ЄС ухвалює окремо на національному рівні. Досвід деяких наших сусідів, які у попередні тижні вже були виключені із «зеленого списку» ЄС, демонструє, що не слід очікувати тотального закриття кордонів, як торік, — наголосив дипломат.



Він нагадав, що актуальна інформація про умови в’їзду громадян України до кожної окремої країни ЄС та інших країн світу доступна на інтерактивній карті МЗС України.

Нагадаємо, за даними журналіста «Радіо Свобода» Рікарда Йозвяка, цього тижня Євросоюз виключить Україну зі списку країн, з яких дозволено в’їзд в умовах пандемії.