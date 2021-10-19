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В Китае родителей могут начать наказывать за поведение детей

Наказывать родителей за плохое поведение детей хотят в Китае

19 окт 2021, 11:26
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В Китае могут начать наказывать родителей, чьи дети демонстрируют «очень плохое поведение» или совершают преступления.

Это предполагает выдвинутый законопроект «О содействии семейному образованию», сообщает CNN.

Согласно нормам законопроекта, в случае, если прокуроры обнаружат такое поведение детей, их опекунам будет вынесен выговор и предписано пройти программу семейного образования.

Существует много причин, по которым подростки ведут себя плохо, и отсутствие или ненадлежащее воспитание в семье является главной, — заявил глава Комиссии по вопросам законодательства при Национальном съезде народов парламента Китая Цан Тивай.

Также этот документ требует от родителей организовать время для отдыха детей, игр и физических упражнений.

Законопроект планируют рассмотреть на этой неделе.


В 2021 году Пекин активно занялся детьми:

  • Министерство образования ограничило игровые часа для несовершеннолетних, позволяя им играть в онлайн-игры в течение одного часа только в пятницу, субботу и воскресенье;
  • власти начали бороться против «слепого» поклонения знаменитостям в Интернете;
  • домашнее задание сократили и запретили учебу после уроков по основным предметам в выходные и каникулы, из-за опасений относительно перегрузки детей тяжелым академическим бременем;
  • молодых китайцев призывают быть менее «женственными» и более «мужественными»;
  • Минобразования призвало школы продвигать такие виды спорта как футбол.

Источник: CNN


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