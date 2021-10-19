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Рада обрала першого віце-спікера замість Стефанчука
Рада обрала першого віце-спікера замість Стефанчука — як голосували нардепиhttps://racurs.ua/ua/n161805-rada-obrala-pershogo-vice-spikera-zamist-stefanchuka-yak-golosuvaly-nardepy.htmlРакурс
У Верховній Раді України обрали нового першого заступника голови. 19 жовтня ним став голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко.
За нього в пленарній залі знайшлося 256 голосів.
Голоси за Корнієнка віддали фракції СН (222 голоси), групи «Довіра» та «За майбутнє". За Софію Федину висловилися в «ЄС» і «Батьківщині».
Із Корнієнка зняли членство в комітеті з питань місцевого самоврядування і він зайняв своє місце першого віце-спікера у президії Верховної Ради. Корнієнко під час виступу перед обранням сказав, що смарт-державі потрібен «смарт-парламент».
Він прагне зробити так, «щоб реформи не тонули у парламенті».
Першим заступником новопризначеного спікера Руслана Стефанчук могли стати Корнієнко від «Слуги народу» або Софія Федина від «Європейської солідарності».
Фракція «Слуга народу» внесла 8 жовтня пропозицію про кандидатуру Корнієнко, а Ірина Геращенко заявила про кандидатуру від «ЄС» — 37-річної колишньої співачки й телеведучої Софії Федини.
Нагадаємо, народний депутат Софія Федина раніше з соратницею Марусею Звіробій вели прямий ефір в Facebook, в ході якого розкритикували спілкування президента Володимира Зеленського з добровольцями на Донбасі.
Жінок звинуватили у погрозах президенту. Був суд, Федину відпустили під особисте зобов’язання.
Нагадаємо, що 8 жовтня спікером Ради став Руслан Стефанчук, який раніше був першим віце-спікером.
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