Рада обрала першого віце-спікера замість Стефанчука

https://racurs.ua/ua/n161805-rada-obrala-pershogo-vice-spikera-zamist-stefanchuka-yak-golosuvaly-nardepy.html

Ракурс

У Верховній Раді України обрали нового першого заступника голови. 19 жовтня ним став голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

За нього в пленарній залі знайшлося 256 голосів.

Голоси за Корнієнка віддали фракції СН (222 голоси), групи «Довіра» та «За майбутнє". За Софію Федину висловилися в «ЄС» і «Батьківщині».

Із Корнієнка зняли членство в комітеті з питань місцевого самоврядування і він зайняв своє місце першого віце-спікера у президії Верховної Ради. Корнієнко під час виступу перед обранням сказав, що смарт-державі потрібен «смарт-парламент».

Він прагне зробити так, «щоб реформи не тонули у парламенті».

Першим заступником новопризначеного спікера Руслана Стефанчук могли стати Корнієнко від «Слуги народу» або Софія Федина від «Європейської солідарності».

Фракція «Слуга народу» внесла 8 жовтня пропозицію про кандидатуру Корнієнко, а Ірина Геращенко заявила про кандидатуру від «ЄС» — 37-річної колишньої співачки й телеведучої Софії Федини.

Нагадаємо, народний депутат Софія Федина раніше з соратницею Марусею Звіробій вели прямий ефір в Facebook, в ході якого розкритикували спілкування президента Володимира Зеленського з добровольцями на Донбасі.

Жінок звинуватили у погрозах президенту. Був суд, Федину відпустили під особисте зобов’язання.

Нагадаємо, що 8 жовтня спікером Ради став Руслан Стефанчук, який раніше був першим віце-спікером.