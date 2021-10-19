Латвия вводит локдаун через COVID-19. Фото: РБК

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Локдаун вводят в Латвии из-за пандемии коронавирусной болезни.

Строгий карантин будет действовать с 21 октября по 15 ноября. Предусмотрен комендантский час, который будет действовать с 20.00 до 5.00. Исключение составят поездки на работу и с работы. Об этом заявил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш, сообщает телеканал LSM.

Латвия На первом месте в мире по общей заболеваемости. Очень много непривитых людей. Если мы радикально что-то не поменяем, больницы не смогут помочь не только больным коронавирусом, но и тем вакцинированным, у которых обострятся другие заболевания, — отметил он.

Отмечается, что большинство граждан будут работать удаленно. Лично присутствовать на работе могут только сотрудники производств, строительства и жизненно-важных отраслей экономики. Из магазинов будут работать только продуктовые магазины, зоомагазины и аптеки. Также не будут закрывать минимаркеты возле домов.

На период локдауна в Латвии запрещены все развлекательные, спортивные и культурные мероприятия. Школьные каникулы продлят на одну неделю. С 1 ноября ученики первых-третьих классов вернутся в школы, с 15 ноября — ученики четвертых и двенадцатых классов.

По данным Университета Хопкинса, Латвия вышла на первое место по распространению коронавируса среди населения. В Латвии вакцинированы 54% совершеннолетних людей, при том, что средний показатель по Евросоюзу составляет 74%.

Напомним, в Министерстве здравоохранения убеждены, что избежать локдауна в Украине не удастся. За сутки в Украине зафиксировали 15 тыс. 579 новых подтвержденных случаев COVID-19. Количество умерших тоже новый рекорд — за 18 октября 538 человек умерли.