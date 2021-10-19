Нехватка угля остановила свыше половины энергоблоков украинских ТЭС

https://racurs.ua/n161812-nehvatka-uglya-ostanovila-svyshe-poloviny-energoblokov-ukrainskih-tes.html

Ракурс

Из-за нехватки угля остановлены более половины энергоблоков украинских ТЭС — речь идет о 12 из 23 блоков тепловых электростанций государственной компании «Центрэнерго», которые простаивают из-за нехватки топлива-угля и природного газа.

Об этом свидетельствуют данные системного диспетчера НЭК «Укрэнерго» по состоянию на 19 октября.

По состоянию на 10.30 вторника, работают только три из 23 энергоблоков государственных ТЭС (13%).

На каждой из трех ТЭС работает по одному энергоблоку суммарной нагрузкой 631 МВт.

Остальные блоки или не могут нести нагрузку из-за отсутствия топлива, или находятся на текущих и аварийных ремонтах.

Напомним, 13 октября частная компания ДТЭК экстренно поставила на государственную «Центрэнерго» 37,5 тыс. т угля, чтобы избежать остановки государственных электростанций. ТЭС столкнулись с нехваткой угля еще летом 2021 года. Дефицит угля наблюдался из-за невозможности его закупки и аномально низких цен на электроэнергию.

Запасы угля на ТЭС «Центрэнерго» за выходные выросли на 37%, в том числе благодаря экстренной поставке. В Министерстве энергетики отметили, что с 12 по 17 октября на все три ТЭС поступило 55,3 тыс. т угля.

Ранее заместитель министра энергетики Максим Немчинов рассказал, что в Украине нет достаточного количества угля для прохождения отопительного сезона.