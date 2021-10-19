Загибель Помпеї. Картина Карла Брюлова

https://racurs.ua/ua/n161814-zagybel-pompeyi-arheology-rozkopaly-skelet-cholovika-yakyy-tikav-vid-vulkana.html

Ракурс

Частково зруйнований скелет чоловіка виявили на березі моря біля руїн давньоримського міста Геркуланум.

Італійські археологи встановили, що чоловік у віці 40−45 років загинув, не встигнувши добігти від Везувію до води, в якій він розраховував знайти укриття. Хвиля вулканічного попелу і газів наздогнала жителя древнього міста буквально за декілька кроків від морського берега. Про це повідомляє видання Ansa.

Везувій зупинив його за два кроки від моря і міражу порятунку, — зазначив директор археологічного парку Франческо Сірано, натякаючи на те, що виверження не щадило навіть тих, хто встиг добігти до води.

За його словами, наукові гіпотези, що оточують таємницю смерті останньої виявленої жертви виверження 79 року, тепер в руках експертів, які можуть радіти цим результатам.

Міністр культури Італії Даріо Франческіні вже назвав знахідку «сенсаційним відкриттям».

Як відомо, міста Помпеї, Геркуланум і Стабія були повністю поховані під шаром лави і попелу під час виверження Везувію в 79 році н. е. Перші розкопки в цьому районі пройшли в 1592 році.

Нагадаємо, науковці встановили, що виверження вулкану на Помпеях знищило все живе всього за 15 хвилин. Саме стільки часу знадобилося гігантській хмарі з попелу з Везувію, щоб убити всіх жителів стародавнього міста. Смертельна хмара мала температуру понад 100° за Цельсієм і складалася з CO2, хлоридів, частинок розпеченого попелу і вулканічного скла.

Джерело: Ansa