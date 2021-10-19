Разумков вважає себе “слугою” і хоче сидіти біля Арахамії

https://racurs.ua/ua/n161815-razumkov-vvajaie-sebe-slugou-i-hoche-sydity-bilya-arahamiyi.html

Ракурс

Дмитро Разумков, який раніше очолював Верховну Раду, заявив, що після відставки має автоматично увійти до складу президентської фракції «Слуга народу», оскільки перед вступом на посаду спікера не писав заяву про вихід з монобільшості.

Про це Разумков розповів журналістам у кулуарах Верховної Ради 19 жовтня.

Ситуація наступна: свого часу 29 серпня (2019 року — ред.) я вступив до фракції «Слуга народу». Згідно з регламентом Верховної Ради, голова, перший заступник і заступник не входять до жодної фракції. Ця норма була виконана, але якихось додаткових документів, заяв про вихід (з фракції — ред.) не було, і про виключення фракція не приймала рішення. Тому після завершення моєї каденції на цій посаді фактично я автоматично повертаюся до фракції, — зазначив Разумков.

За його словами, на сайті Верховної Ради вказано, що він є позафракційним нардепом, проте «за логікою він є членом фракції „Слуга народу“». На уточнення, чи мав він стати автоматично знову «слугою», Разумков відповів: «Думаю, що, на жаль для колег, так».

Разом з тим депутат додав, що направив листа на ім’я очільника монобільшості Давида Арахамії з проханням погодити його напрямок для подальшої роботи як члена парламентського комітету з питань свободи слова. Також політик в кулуарах Ради запропонував Арахамії сісти біля нього на місце нардепа-«слуги» Олександра Корнієнка, котрого сьогодні Рада обрала віце-спікером (тепер він повинен пересісти у президію — ред.). Проте Арахамія відповів, що має вже дві кандидатури парламентарів, котрі можуть сісти поруч з ним, і попросив Разумкова зачекати.

Пізніше заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук зазначила, що не бачила заяви Разумкова про входження до фракції.

Якщо подивитися на сайті Верховної Ради, то прізвище Разумкова з’являється там, де позафракційні, це юридично, — підсумувала вона.

Нагадаємо, «Слуга народу» усунула Разумкова з посади спікера Верховної Ради й призначила замість нього Руслана Стефанчука.