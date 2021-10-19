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Ракурс
У Києві невдовзі розпочнуть опалювальний сезон

Коли в Києві розпочнуть опалювальний сезон, розповіли в КМДА

19 жов 2021, 12:58
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У Києві наприкінці тижня очікується зниження температури, тому з суботи, 23 жовтня, розпочнеться підключення будинків до тепла.

Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, повідомляє «Офіційний портал Києва».

Зазначається, що, згідно з нормами законодавства, орган місцевої влади може прийняти рішення про початок опалювального сезону, коли середньодобова температура опуститься до +8° протягом трьох діб поспіль.

Пантелеєв додав, що для об'єктів соціальної сфери — шкіл, дитсадків, лікарень — опалювальний сезон уже розпочався. Ці заклади за їхніми індивідуальними заявами розпочали підключати до тепла з 1 жовтня.

Чиновник наголосив, що загальна протяжність теплових мереж столиці складає понад 2,7 тис. км, до неї підключені понад 11 тис. будинків.


Тому для повного підключення цієї системи необхідно сім днів, — зазначив він.

Джерело: Ракурс


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