Поднять минимальные цены на водку и вина планирует Кабмин

https://racurs.ua/n161818-podnyat-minimalnye-ceny-na-vodku-i-vina-planiruet-kabmin.html

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Повысить минимальные цены на алкоголь, в частности водку и вина, предлагает Министерство экономики Украины. Об этом говорится в проекте постановления Кабинета министров, обнародованном на сайте министерства.

Розничные цены Минэкономики предлагает поднять на:

водку и ликеро-водочные изделия — на 8,3%,

виски, ром и джин — на 8,4%,

коньяк (бренди) — на 4,8−8,3%,

винодельческую продукцию — на 8,2−34,2%.

Розничные цены на обычные (неигристые) вина, вина игристые и газированные винные напитки останутся без изменений.

Предложение повысить цену в Минэкономики объясняют тем, что с 2018 года производство 1 литра 100% спирта подорожало на 14,7% - с почти 140 грн до более 160 грн. По информации профильного ведомства, рост минимальных цен на алкоголь поможет увеличить прибыль производителей с 1 грн/л 100% спирта до 20 грн/л.

В случае повышения стоимости минимальная цена оптовой реализации 1 литра 100% спирта, который используется при расчетах размера налоговых обязательств при производстве водки и ликеро-водочных изделий, составит 368,84 грн с НДС (в 2018 году — 321,34 грн), а его розничная цена — 484,1 грн (в 2018 году — 447,02 грн).