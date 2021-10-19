Рада засветила Зеленскому "зеленый" свет для закона об олигархах

https://racurs.ua/n161819-rada-zasvetila-zelenskomu-zelenyy-svet-dlya-zakona-ob-oligarhah.html

Ракурс

Верховная Рада рассмотрела 12 блокирующих проектов постановлений к так называемому закону об олигархах.

Народные депутаты на пленарном заседании парламента 19 октября провалили все постановления об отмене решения Верховной Рады о принятии закона о деолигархизации. Их авторами были преимущественно нардепы из «Евросолидарности».

Ни одно из них не набрало достаточного количества голосов, сообщается в трансляции из парламента.

Ранее «Ракурс» сообщал, что экс-спикер Дмитрий Разумков и его преемник Руслан Стефанчук не поделили подпись под законом об олигархах.

Законопроект приняли под председательством Разумкова, хотя и в его отсутствие в зале из-за болезни. Он считает, что, согласно решению Конституционного суда, спикер подписывает законопроект, свидетельствуя, что это именно тот текст законопроекта, который был принят в Раде в тот или иной день, когда он голосовался.

Нынешний глава парламента Руслан Стефанчук не нашел в решении Конституционного суда доводов Разумкова о том, что решения, которые принимались при прежнем главе Верховной Рады, подписываются именно экс-спикером.

Новый спикер рассказал, что юристы готовят справку по поводу этой коллизии, а для подписания антиолигархического закона есть два препятствия: 12 постановлений об отмене голосования за него и три правки, которые противоречат друг другу. Нардепы приняли тогда, что одновременно есть три органы, которые могут «номинировать» граждан в олигархи: СНБО, НАПК и комиссия при НАПК.

Ранее Стефанчук заявлял, что подпишет закон «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» после рассмотрения блокирующих проектов постановлений.