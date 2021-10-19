Понад 90 тис. смертей — експерти про наслідки COVID-19 до кінця 2021 рокуhttps://racurs.ua/ua/n161821-ponad-90-tys-smertey-eksperty-pro-naslidky-covid-19-do-kincya-2021-roku.htmlРакурс
Епідемія коронавірусу продовжує забирати життя українців.
За різними сценаріями експертів Київської школи економіки, кількість померлих від COVID-19 може становити від 68 до 92 тис. осіб. Про це йшлося під час щотижневого онлайн-брифінгу Центр економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (КШЕ).
Смертність зросла за останній тиждень на 17%, це сповільнення зростання смертності відносно попередніх темпів зростання. Але це сповільнення темпів пов’язане з чотирма вихідними днями на минулому тижні, — зазначив керівник Центр економіки охорони здоров’я КШЕ Юрій Ганищенко. — На цьому тижні ми будемо бачити завищені числа.
Щодо нового рекорду зі смертності — 538 осіб, наголошує Ганищенко, це може бути наслідком довнесення даних за вихідні дні. Тож у КШЕ очікують, що офіційні дані щодо смертності від COVID-19 в найближчі дні встановлюватимуть нові сумні рекорди.
Зазначається, що в Україні вже п’ять регіонів потрапили в «червоний» рівень епіднебезпеки. Ще чотири регіони показують досить критичну динаміку;
- Житомирська область;
- Луганська область;
- Сумська область;
- Харківська область.
Ганиченко додав, що Харківська область час від часу показує надмірне навантаження на систему охорони здоров’я, але його поки вдається збивати.