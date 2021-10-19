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Ракурс
В Україні триває епідемія коронавірусу

Понад 90 тис. смертей — експерти про наслідки COVID-19 до кінця 2021 року

19 жов 2021, 13:51
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Епідемія коронавірусу продовжує забирати життя українців.

За різними сценаріями експертів Київської школи економіки, кількість померлих від COVID-19 може становити від 68 до 92 тис. осіб. Про це йшлося під час щотижневого онлайн-брифінгу Центр економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (КШЕ).

Смертність зросла за останній тиждень на 17%, це сповільнення зростання смертності відносно попередніх темпів зростання. Але це сповільнення темпів пов’язане з чотирма вихідними днями на минулому тижні, — зазначив керівник Центр економіки охорони здоров’я КШЕ Юрій Ганищенко. — На цьому тижні ми будемо бачити завищені числа.

Щодо нового рекорду зі смертності — 538 осіб, наголошує Ганищенко, це може бути наслідком довнесення даних за вихідні дні. Тож у КШЕ очікують, що офіційні дані щодо смертності від COVID-19 в найближчі дні встановлюватимуть нові сумні рекорди.

Інфографіка: КШЕ


Зазначається, що в Україні вже п’ять регіонів потрапили в «червоний» рівень епіднебезпеки. Ще чотири регіони показують досить критичну динаміку;

  • Житомирська область;
  • Луганська область;
  • Сумська область;
  • Харківська область.

Ганиченко додав, що Харківська область час від часу показує надмірне навантаження на систему охорони здоров’я, але його поки вдається збивати.

Джерело: Ракурс


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