В Україні триває епідемія коронавірусу

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Епідемія коронавірусу продовжує забирати життя українців.

За різними сценаріями експертів Київської школи економіки, кількість померлих від COVID-19 може становити від 68 до 92 тис. осіб. Про це йшлося під час щотижневого онлайн-брифінгу Центр економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (КШЕ).

Смертність зросла за останній тиждень на 17%, це сповільнення зростання смертності відносно попередніх темпів зростання. Але це сповільнення темпів пов’язане з чотирма вихідними днями на минулому тижні, — зазначив керівник Центр економіки охорони здоров’я КШЕ Юрій Ганищенко. — На цьому тижні ми будемо бачити завищені числа.

Щодо нового рекорду зі смертності — 538 осіб, наголошує Ганищенко, це може бути наслідком довнесення даних за вихідні дні. Тож у КШЕ очікують, що офіційні дані щодо смертності від COVID-19 в найближчі дні встановлюватимуть нові сумні рекорди.

Зазначається, що в Україні вже п’ять регіонів потрапили в «червоний» рівень епіднебезпеки. Ще чотири регіони показують досить критичну динаміку;

Житомирська область;

Луганська область;

Сумська область;

Харківська область.

Ганиченко додав, що Харківська область час від часу показує надмірне навантаження на систему охорони здоров’я, але його поки вдається збивати.