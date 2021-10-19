Сусіди України заявили про рекордні показники COVID-19

У світі триває пандемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n161825-susidy-ukrayiny-zayavyly-pro-rekordni-pokaznyky-covid-19.html

Ракурс

Пандемія коронавірусу продовжує встановлювати сумні рекорди у світі.

Рекорд зі смертності за результатами минулої доби, 18 жовтня, оновила не лише Україна. Так, у Росії за добу зафіксували ще 1 тис. 15 летальних випадків серед хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, повідомляє агентство «Інтерфакс».

Попередній рекорд — 1 тис. 2 хворих — був зафіксований у РФ 16 жовтня.

Загальна офіційна кількість жертв COVID-19 у Росії сягнула показника 225 тис. 325 людей.

Всього в РФ за добу виявили ще 33 тис. 740 випадків COVID-19, що на 585 менше, ніж рекорд, встановлений 18 жовтня, коли було зафіксовано максимальний показник за весь час пандемії — 34 тис. 325 хворих.

У Польщі виявили рекордну кількість випадків коронавірусу та смертей серед хворих з травня цього року, повідомляє видання rmf24.

За минулу добу, 18 жовтня, зафіксовано 3 тис. 931 новий випадок інфікування, що є найбільшим показником з 12 травня — часу розпалу третьої хвилі пандемії. Померли за добу 64 хворих, з них 49 мали супутні хвороби.

Нагадаємо, за оцінками експертів, в Україні до кінця року кількість жертв коронавірусу може сягнути 92 тис. осіб.

Джерело: «Інтерфакс», rmf24