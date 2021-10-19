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РФ ответит за все, Украина сама решит по поводу НАТО - глава Пентагона в Киеве

РФ ответит за все, Украина сама решит по поводу НАТО — глава Пентагона в Киеве

19 окт 2021, 15:01
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Глава Пентагона 19 октября работает в Киеве. Сегодня начался рабочий визит делегации оборонного ведомства Соединенных Штатов Америки во главе с министром обороны США Ллойдом Остином.

С Остином встретился министр обороны Украины Андрей Таран. В Зале памяти защитников Украины иностранная делегация почтила украинских воинов, которые ценой собственной жизни боролись за свободу и независимость Украины.

Также Таран и Остин возложили цветы к стеле с Колоколом памяти, сообщает пресс-служба Минобороны.

РФ ответит за все, Украина сама решит по поводу НАТО - глава Пентагона в Киеве

Остин на брифинге заявил, что виновником вооруженного конфликта на Донбассе является Россия. Он призвал РФ немедленно остановить войну на востоке, а также осудил оккупацию Крымского полуострова.

Давайте четко говорить, что Россия начала эту войну, и Россия является тем камнем, который препятствует мирному урегулированию. Она начала нарушать территориальную целостность и суверенитет Украины, — сообщил глава Пентагона.

Остин также прокомментировал заявление РФ о вступлении Украины в НАТО. По его словам, Украина сама принимает решение, а США продолжают поддерживать Украину.

Ни одна третья страна не владеет вето на вступление в НАТО. Украина имеет право решать свою внешнюю политику без внешнего вмешательства. Наша поддержка украинского суверенитета является мощной и целенаправленной и мы будем продолжать работать вместе, — заявил Остин.


Напомним, что в Кремле считают: вступление Украины в Альянс выходит за «красные линии» национальных интересов России.

РФ ответит за все, Украина сама решит по поводу НАТО - глава Пентагона в Киеве

Источник: Ракурс


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