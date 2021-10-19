У світі триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n161829-sche-odyn-preparat-vid-koronavirusu-vyyavyvsya-neefektyvnym-detali.html

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Епідемія коронавірусної хвороби COVID-19 триває вже майже два роки. Медики поступово накопичують дані про медпрепарати, котрі використовуються для лікування хворих на COVID-19, частини з яких не демонструють достатньої ефективності.

Так, інтерферон бета-1а виявився неефективним у лікуванні дорослих з ковідною пневмонією. До такого висновку прийшли медики на третій фазі клінічних випробувань цього противірусного препарату, повідомляє видання The Lancet.

Проведені раніше невеликі дослідження нібито підтверджували, що ін'єкції цього препарату мають допомагати хворим на коронавірус, однак масштабне дослідження Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США це спростувало.

У дослідженні взяли участь загалом 969 дорослих хворих в 63 центрах США, Японії, Мексики, Сінгапуру та Південної Кореї.

Учасників дослідження випадковим чином розподілили на дві рівні підгрупи:

одній давали інтерферон бета-1а з ремдесівіром;

іншій групі давали плацебо з ремдесівіром.

Дослідження показало, що додавання в протокол інтерферону бета-1a не пов’язане з клінічною користю в порівнянні з одним тільки ремдесівіром. Час до одужання в обох групах був в середньому однаковий.

Більше того, серед учасників, яким був потрібний високопоточний кисень, застосування інтерферону бета-1a супроводжувалося більш високою частотою серйозних побічних ефектів, особливо щодо дихання.

На думку учених, цей препарат міг підсилювати запалення, що призводило до більш тяжкого перебігу захворювання. З іншого боку, зазначають дослідники, такий результат міг бути і наслідком початкового дисбалансу між обома групами піддослідних.

Джерело: The Lancet