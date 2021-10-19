Нова надзвичайно заразна форма COVID-19 з’явилася у Великій Британії. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n161838-nova-nadzvychayno-zarazna-forma-covid-19-z-yavylasya-u-velykiy-brytaniyi.html

Ракурс

Коронавірус у Великій Британії знову поширюється — вчені виявили нову надзвичайно заразну версію інфекції — AY.4.2.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на вченого Інституту Велкома Сенгера в Кембриджі Джефрі Баррета й директора Інституту генетики Лондонського університету Франсуа Балу.

Новий вид коронавірусу є варіацією «Дельти», однак має більшу заразність. Він інфікує як ​​мінімум на 10−15% більше людей. Повідомляється, що AY.4.2 може виявитися найзаразнішою версією коронавірусу, яка була виявлена з початку пандемії.

Водночас фахівець зауважив, що поки нова варіація фіксується тільки на території Великої Британії — на неї припадає близько 10% всіх випадків зараження в країні. Він додав, що поширення нової форми може бути просто «випадковою демографічною подією».

Своєю чергою Барет заявив, що, попри вищу заразність AY.4.2, спалах захворюваності у Великій Британії пов’язаний із тим, що жителі нехтують заходами профілактики, а не з появою нової варіації вірусу.

Професор клінічної мікробіології Кембриджського університету Рави Гупта наголосив, що AY.4.2 навряд сприятиме поширенню коронавірусу настільки ж сильно, як це зробили раніше «британський» і «індійський» штами.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що епідемія коронавірусу продовжує забирати життя українців. За різними сценаріями експертів Київської школи економіки, кількість померлих від COVID-19 може становити від 68 до 92 тис.

Джерело: Financial Times