Конституційний суд перевірить укази Зеленського про відсторонення голови КСУ Тупицького, фото - Слово і діло

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Конституційний суд відкрив провадження у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України указів президента України, які відсторонювали суддів Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

Як повідомила 19 жовтня прес-служба КСУ, йдеться про укази президента України «Про відсторонення від посади судді Конституційного суду України» від 29 грудня 2020 року, «Про відсторонення від посади судді Конституційного суду України» від 26 лютого 2021 року, «Про деякі питання забезпечення національної безпеки України» від 27 березня 2021 року.

Справа розглядатиметься на засіданні Великої палати КСУ.

У серпні Офіс президента подав апеляцію на рішення Верховного суду про скасування указу Володимира Зеленського щодо звільнення Олександра Тупицького з посади судді Конституційного суду.

Долю Тупицького вирішуватиме Велика палата Верховного суду. Якщо рішення першої інстанції залишиться без змін, то в команди Зеленського не буде аргументів, щоб блокувати відновлення екс-глави КСУ.

Рішення про скасування указу президента-втікача Віктора Януковича про призначення Тупицького суддею КСУ Зеленський підписав 27 березня. В КСУ тоді заявили про те, що укази президента незаконні й виходять за рамки конституційних повноважень глави держави.

Згодом Тупицький подав позов до Верховного суду. У кінці грудня 2020 року Зеленський відсторонив Тупицького від посади судді КСУ.

Конфлікт спалахнув 27 жовтня 2020 року, коли Конституційний суд скасував частину положень антикорупційної реформи. Рішення КСУ поставило під загрозу електронне декларування та спровокувало в Україні конституційну кризу.

Пізніше відповідальність за брехню в деклараціях повернули. Однак після вето президента за документ довелося голосувати ще раз, вже з пропозиціями Зеленського. Згодом Державне бюро розслідувань почало досудове розслідування проти Тупицького.

Нагадаємо, раніше Верховний суд визнав незаконним указ Зеленського про скасування призначення Тупицького суддею КСУ.