Конституционный суд проверит указы Зеленского об отстранении Тупицкого

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Ракурс

Конституционный суд открыл производство по делу о конституционном представлении 49 народных депутатов Украины по поводу соответствия Конституции Украины указов президента Украины, которые отстранили судей Александра Тупицкого и Александра Касминина.

Как сообщила 19 октября пресс-служба КСУ, речь идет об указах президента Украины «Об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украины» от 29 декабря 2020 года, «Об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украины» от 26 февраля 2021 года, «О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины» от 27 марта 2021 года.

Дело будет рассматриваться на заседании Большой палаты КСУ.

Офис президента в августе подал апелляцию на решение Верховного суда об отмене указа Владимира Зеленского об отстранении Тупицкого с должности судьи Конституционного суда Украины.

Теперь судьбу отстраненного судьи будет решать Большая палата Верховного суда. Если решение первой инстанции останется без изменений, то у команды Зеленского не будет аргументов, чтобы блокировать восстановление экс-главы КСУ.

Решение об отмене указа президента-беглеца Виктора Януковича о назначении Тупицкого судьей КСУ Зеленский подписал 27 марта. В КСУ тогда заявили о том, что указы президента незаконны и выходят за рамки конституционных полномочий главы государства.

Впоследствии Тупицкий подал иск в Верховный суд. В конце декабря 2020 года Зеленский отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ.

Конфликт вспыхнул 27 октября 2020 года, когда Конституционный суд отменил часть положений антикоррупционной реформы. Решение КСУ поставило под угрозу электронное декларирование и спровоцировало в Украине конституционный кризис.

Позже ответственность за ложь в декларациях вернули. Однако после вето президента за документ пришлось голосовать еще раз, уже с предложениями Зеленского. Впоследствии Государственное бюро расследований начало предварительное расследование против Тупицкого.

Напомним, ранее Верховный суд признал незаконным указ Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей Конституционного суда.