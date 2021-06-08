Блогера Яна Ковалева, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n155804-vonuchie-i-obrygannye-bloger-iz-chugueva-obrugala-ukrainskih-voennyh-video.html

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Очередной скандал, связанный с оскорбительными высказываниями в адрес военных, произошел в Украине.

Блогерка и мастер по наращиванию ресниц Яна Квальова опубликовала на своей странице в социальной сети Фейсбук видео, в котором назвала украинских военных «животными», «наркоманами» и «алкашами», сообщает «Цензор.нет».

Это позорище! А что сказать хорошего? То, что они вонючие, грязные, обрыганные, ходят бухие по городу или обдолбанные. Где этот военнослужащий, которого можно уважать за что-то?.. Против кого они воюют? — заявила блогерка.

И мы им платим налоги. Вот этим нахлебникам, которые сидят и нихера не делают… Таким, блин, ублюдкам, которые не хотят работать. Наркоманам и алкашам, которые идут туда, — добавила она.

Отмечается, что после того, как это видео стало причиной скандала, блогерка быстро закрыла свою страницу в соцсети, опубликовав перед этим видео с извинениями, в котором заявила, что якобы имела в виду не украинскую армию, а определенную девушку, которая с ней «плохо поступила».

Я конкретно говорила за конкретных людей, за конкретную ситуацию, в которой со мной так поступили, — заверила она.

Источник: «Цензор.нет»