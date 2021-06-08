Свидетельство о рождении будет доставлять «Укрпочта». Фото: lb.ua

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Свидетельство о рождении отныне можно получить «Укрпочтой».

Новая услуга доступна для всех родителей новорожденных, получающих услугу «еМалятко». За год существования сервиса «еМалятко» уже более 125 тыс. украинцев подали заявки, а 83% родителей регистрируют рождение ребенка именно через «еМалятко». Об этом 8 июня сообщило Министерство цифровой трансформации.

Теперь получить свидетельство о рождении можно вообще без посещения никаких учреждений, а в почтовом отделении или же курьером на дом. Стоимость 46 и 66 грн соответственно, — отметили в ведомстве.

В министерстве отметили, что оплата наличными осуществляется при получении заказа. Сроки доставки до двух дней в пределах области и до трех дней в пределах Украины с момента оформления свидетельства в отделе ДРАЦС. Услуга «еМалятко» доступна и для жителей оккупированных территорий.

Как известно, «еМалятко» —это 9 услуг по одному заявлению для новорожденных детей. Среди основных регистрация ребенка, оформление помощи при рождении, пособия на детей из многодетных семей и тому подобное. У Минцифры уверяют, что получение услуг за одним заявлением лишает граждан посещения 11 учреждений, заполнения 37 документов, расходы 30 часов времени на процедурные вопросы.

Напомним, проект закона об увеличении размера пособия при рождении ребенка одобрил Кабинет министров. Авторы инициативы предлагают повысить выплаты из бюджета при рождении ребенка с 1 января 2022 года до 50 тыс. грн.