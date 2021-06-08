Свідоцтво про народження доставлятиме «Укрпошта». Фото: lb.ua

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Свідоцтво про народження відтепер можна отримати «Укрпоштою».

Нова послуга доступна для всіх батьків новонароджених, які отримують послугу «єМалятко». За рік існування сервісу «єМалятко» вже понад 125 тис. українців подали заявки, а 83% батьків реєструють народження дитини саме через «єМалятко». Про це 8 червня повідомило Міністерство цифрової трансформації.

Тепер отримати свідоцтво про народження можна взагалі без відвідування жодних установ, а в поштовому відділенні або ж кур'єром додому. Вартість 46 і 66 грн відповідно, — зазначили у відомстві.

У міністерстві зазначили, що оплата готівкою здійснюється при отриманні замовлення. Терміни доставки до двох днів у межах області та до трьох днів у межах України з моменту оформлення свідоцтва у відділі ДРАЦС. Послуга «єМалятко» доступна й для жителів окупованих територій.

Як відомо, «єМалятко» — це 9 послуг за однією заявою для новонароджених дітей. Серед основних — реєстрація дитини, оформлення допомоги при народженні, допомоги на дітей із багатодітних родин тощо. У Мінцифри запевняють, що отримання послуг за однією заявою позбавляє громадян відвідування 11 установ, заповнення 37 документів, витрати 30 годин часу на процедурні питання.

Нагадаємо, проект закону про збільшення розміру допомоги при народженні дитини схвалив Кабінет міністрів. Автори ініціативи пропонують підвищити виплати з бюджету при народженні дитини із 1 січня 2022 року до 50 тис. грн.