Блогерка Яна Ковалева, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n155804-smerduchi-i-obrygani-bloger-z-chuguieva-oblayala-ukrayinskyh-viyskovyh-video.html

Ракурс

Черговий скандал, пов’язаний з образливими висловлюваннями на адресу військових, стався в Україні.

Блогерка та майстер з нарощування вій Яна Квальова опублікувала на своїй сторінці в соціальній мереж Фейсбук відео, в якому назвала українських військових «тваринами», «наркоманами» та «алкашами», повідомляє «Цензор.нет».

Це позорище! А що сказати хорошого? Те, що вони смердючі, брудні, обригай, ходять бухі по місту або обдолбані. Де цей військовослужбовець, якого можна поважати за щось?.. Проти кого вони воюють? — заявила блогерка.

І ми їм платимо податки. Ось цим нахлібникам, які сидять і нічого не роблять… Таким, блін, ублюдками, які не хочуть працювати. Наркоманам та алкашам, які йдуть туди, — додала вона.

Зазначається, що після того, як це відео стало причиною скандалу, блогерка швидко закрила свою сторінку в соцмережі, опублікувавши перед цим відео з вибаченнями, у якому заявила, що нібито мала на увазі не українську армію, а певну дівчину, яка з нею «погано вчинила».

Я конкретно говорила за конкретних людей, за конкретну ситуацію, в якій зі мною так поступили, — запевнила вона.

Джерело: «Цензор.нет»