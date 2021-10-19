Instagram-блогерка потрапила у скандал через анекдот про «бандерівців»https://racurs.ua/ua/n161839-instagram-blogerka-potrapyla-u-skandal-cherez-anekdot-pro-banderivciv.htmlРакурс
Блогерка Юлія Привалова стала фігуранткою скандалу, 17 жовтня опублікувавши у соцмережі Instagram анекдот про «бандерівців» на Червоній площі.
Анекдот був розміщений в обговоренні опублікованого Приваловою фотознімку, на якому вона разом із чоловіком зображені на Червоній площі у Москві, повідомляє «BBC Україна».
Такі дії Привалової спровокували обурення серед користувачів соцмереж. В результаті, зокрема, з онлайн-магазинів почали зникати продукти її торгової марки «здорової їжі» Yaro (цукерки, печиво, соки, смузі та десерти).
На українофобський вчинок Привалової вже відреагували такі компанії:
- Rozetka повністю знесла її товари ТМ Yaro;
- «Сільпо» прибрали з доставки у Києві також;
- у Winestore з сайту продукція зникла;
- «Алло» не продає Yaro (пишуть що нема в наявності);
- мережа кав‘ярень «Ідеаліст» заявила що припиняє продаж;
- у Rocket та Glovo також зникли товари і доставка з закладів Yaro (але це може бути тимчасовим явищем/або обумовлене завантаженістю), самі компанії ніяк інцидент не коментували.
Зараз скандального допису в акаунті Привалової вже немає. Вона вибачилася за анекдот і стверджує, що все сталося «через вирвану з контексту ситуацію».
Що стосується анекдоту, то я не переслiдувала мети образити ним будь-кого. Я приношу щирі вибачення, якщо це обурило чиїсь почуття, — вибачилася вона в новому повідомленні в Instagram.
У акаунті Yaro також з’явилася заява про те, що ідея компанії від початку була українською.
Уявлення про антипатріотичність компанії YARO є абсолютно помилковим. Ми бажаємо Україні найквітучішого процвітання та сподіваємося й надалі робити свій посильний внесок у її розвиток. Ми любимо Україну, — йдеться в заяві.
Джерело: «BBC Україна»