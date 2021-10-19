Instagram-блогерка потрапила у скандал через анекдот про «бандерівців»

Юлія Привалова, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n161839-instagram-blogerka-potrapyla-u-skandal-cherez-anekdot-pro-banderivciv.html

Ракурс

Блогерка Юлія Привалова стала фігуранткою скандалу, 17 жовтня опублікувавши у соцмережі Instagram анекдот про «бандерівців» на Червоній площі.

Анекдот був розміщений в обговоренні опублікованого Приваловою фотознімку, на якому вона разом із чоловіком зображені на Червоній площі у Москві, повідомляє «BBC Україна».

Такі дії Привалової спровокували обурення серед користувачів соцмереж. В результаті, зокрема, з онлайн-магазинів почали зникати продукти її торгової марки «здорової їжі» Yaro (цукерки, печиво, соки, смузі та десерти).

На українофобський вчинок Привалової вже відреагували такі компанії:

Rozetka повністю знесла її товари ТМ Yaro;

«Сільпо» прибрали з доставки у Києві також;

у Winestore з сайту продукція зникла;

«Алло» не продає Yaro (пишуть що нема в наявності);

мережа кав‘ярень «Ідеаліст» заявила що припиняє продаж;

у Rocket та Glovo також зникли товари і доставка з закладів Yaro (але це може бути тимчасовим явищем/або обумовлене завантаженістю), самі компанії ніяк інцидент не коментували.

Зараз скандального допису в акаунті Привалової вже немає. Вона вибачилася за анекдот і стверджує, що все сталося «через вирвану з контексту ситуацію».

Що стосується анекдоту, то я не переслiдувала мети образити ним будь-кого. Я приношу щирі вибачення, якщо це обурило чиїсь почуття, — вибачилася вона в новому повідомленні в Instagram.

У акаунті Yaro також з’явилася заява про те, що ідея компанії від початку була українською.

Уявлення про антипатріотичність компанії YARO є абсолютно помилковим. Ми бажаємо Україні найквітучішого процвітання та сподіваємося й надалі робити свій посильний внесок у її розвиток. Ми любимо Україну, — йдеться в заяві.

Джерело: «BBC Україна»