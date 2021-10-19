В Беларуси продолжаются массовые репрессии, фото: «Звязда»

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В Беларуси почти двум сотням задержанных в так называемом «деле Зельцера» (людям, которые оставляли в соцсетях комментарии в отношении сотрудника КГБ, застреленного в конце сентября программистом Андреем Зельцером, в квартиру которого в Минске ворвался силовик), уже более 20 дней не передают посылок.

В результате задержанные все это время находятся без смены белья и средств гигиены, сообщает издание «Наша нива».

Отмечается, что почти все задержанные по этому делу содержатся в Жодзинской тюрьме № 8 (Минская область). В этом заведении с момента их туда перевода объявили «карантин», из-за которого задержанных ограничивали во всем.

По словам родственников задержанных, в этой тюрьме не передают никаких передач или писем политзаключенным, а некоторых из них даже не допускают к адвокатам. По информации издания, это правило распространяется только на тех, кого задержали по «делу Зельцера».

Родственники пытаются направить посылки заключенным, но неизвестно, передадут их сразу или только после «карантина».

Фактически, все фигуранты «дела Зельцера» уже три недели сидят в той одежде, в которой их задержали, без средств гигиены и теплой одежды. Родственники также не получают ответов на письма, они даже не знают, дают ли письма заключенным, — отмечает издание.

Отмечается, что точная дата окончания «карантина» неизвестна.

Единственный способ поддержать политзаключенных в данном случае — пополнить личный счет заключенного в тюрьме, чтобы он мог купить то, что нужно, в местном магазине. Однако точно неизвестно, работает ли магазин во время «карантина».

Источник: «Наша нива»