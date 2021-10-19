Условия в больницах. Фото: Минздрав

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Минздрав показал шокирующие фото из больниц, где лечат больных коронавирусом.

Ужасные условия возмутили пользователей соцсетей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В ведомстве рассказали, что из 27 тыс. 488 человек, которые были госпитализированы с коронавирусом начиная с 11 по 17 октября, 25 тыс. 893 (94,2%) не получили ни одной дозы вакцины.

Там добавили, что люди с приобретенным поддельным сертификатом имеют высокие шансы попасть в больницу и умереть от коронавируса, хотя все сочтут, что они были привиты, что автоматически подрывает доверие к эффективности вакцин.

В соцсетях возмутились ужасными условиями в больницах, где находятся больные.

Напомним, ранее мы сообщали, что эпидемия коронавируса продолжает уносить жизни украинцев. По разным сценариям экспертов Киевской школы экономики, количество умерших от COVID-19 может составлять от 68 до 92 тыс. человек