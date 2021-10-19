Скло для смартфона з «регенерацією» винайшли вчені

Скло. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n161845-sklo-dlya-smartfona-z-regeneraciieu-vynayshly-vcheni.html

Ракурс

Наукове відкриття вдалося зробити вченим — вони розробили унікальний матеріал, який дозволить уберегти смартфон від зламу після падіння.

Дослідники з Університету Конкордія (Канада) спільно з колегами з Південної Кореї створили скло, яке може саме «заліковувати» тріщини. Про це повідомляє Naked science.

Одним з основних труднощів в проектах такого типу є підтримка балансу між механічними і регенерувальними властивостями. Тому дослідники приділили особливу увагу умовам, за яких пошкодження на склі будуть самостійно зникати.

Наша мета полягає в тому, щоб зберегти міцність мережі, яка забезпечує функціонування екрану, додавши при цьому динамічну здатність до самовідновлення тріщин і подряпин. Тому ми прагнемо домогтися повного «загоєння» таких пошкоджень тільки при кімнатній температурі. Саме це відрізняє наше дослідження від інших, — розповідають вчені.

Команда дослідників створила самовідтворювані полімери, які можна використовувати при складанні смартфонів. Вони можуть відновлюватися при кімнатній температурі, шляхом чого економлять час і гроші споживачів, а також допомагають довше використовувати гаджети і знижувати навантаження на навколишнє середовище.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що смартфон з вбудованим дроном запатентувала китайська компанія Vivo. Дрон можна дістати з відсіку на верхньому торці, запустити в повітря і зняти у такий спосіб селфі, залишаючи руки вільними, або ж звичайну фотографію, але з незвичайного ракурсу.

Джерело: Naked science