Антарктида також страждає від забруднення, фото: Національний антарктичний науковий центр

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Антарктида є фактично незаселеним і найчистішим регіоном планети, проте деякі глобальні хімічні забруднювальні речовини антропогенного походження вже мають помітний вплив і на цьому континенті.

Про це розповіли у Національному антарктичному науковому центрі, представляючи результати проведеного у 2019−2020 роках на українській станції «Академік Вернадський» разом із вченими з ЄС дослідження, повідомляє прес-служба відомства.

Зазначається, що аналізи на вміст забруднювальних речовин проводилися в пробах морських істот різних трофічних рівнів (місць у ланцюгу живлення):

водоростей-макрофітів;

морських зірок;

морських їжаків;

риб;

тюленів-крабоїдів;

пінгвінів.

Загалом було відібрано 14 проб.

Були виявлені такі забруднювальні речовини:

ртуть — токсичні концентрації у більшості проб (8 з 14). Перевищені концентрації зафіксовані навіть у пробі плаценти тюленя Ведделла та яйцях пінгвінів Аделі. Найімовірніше, в Антарктиду ртуть потрапляє переважно з перенесенням атмосферних мас і випадає з опадами;

нові фосфороорганічні вогнетривкі речовини і пластифікатори (найбільша кількість відповідних речовин зафіксована в пробі тканин риби нототенії);

діоксини і пов’язані з ними речовини — знайдені у нешкідливих для здоров’я людини чи природи концентрація (найбільше у морській зірці — 24 з 29 речовин);

антипірени (поліброміновані дифеніл ефіри) — були визначені в усіх пробах. Такі речовини додаються до певних промислових товарів, щоб знизити ризик їхнього спалахування. Їхні загальні концентрації перевищували екологічні стандарти у пробах морської зірки та морського їжака;

33 забрудники особливого занепокоєння — новий тип забруднювальних речовин, які можуть мати негативні наслідки для довкілля чи здоров’я людини, але поки що не регулюються жодним законодавством.