Ртуть, трамадол і кофеїн — полярники назвали найбільших забруднювачів Антарктидиhttps://racurs.ua/ua/n161846-rtut-tramadol-i-kofeyin-polyarnyky-nazvaly-naybilshyh-zabrudnuvachiv-antarktydy.htmlРакурс
Антарктида є фактично незаселеним і найчистішим регіоном планети, проте деякі глобальні хімічні забруднювальні речовини антропогенного походження вже мають помітний вплив і на цьому континенті.
Про це розповіли у Національному антарктичному науковому центрі, представляючи результати проведеного у 2019−2020 роках на українській станції «Академік Вернадський» разом із вченими з ЄС дослідження, повідомляє прес-служба відомства.
Зазначається, що аналізи на вміст забруднювальних речовин проводилися в пробах морських істот різних трофічних рівнів (місць у ланцюгу живлення):
- водоростей-макрофітів;
- морських зірок;
- морських їжаків;
- риб;
- тюленів-крабоїдів;
- пінгвінів.
Загалом було відібрано 14 проб.
Були виявлені такі забруднювальні речовини:
- ртуть — токсичні концентрації у більшості проб (8 з 14). Перевищені концентрації зафіксовані навіть у пробі плаценти тюленя Ведделла та яйцях пінгвінів Аделі. Найімовірніше, в Антарктиду ртуть потрапляє переважно з перенесенням атмосферних мас і випадає з опадами;
- нові фосфороорганічні вогнетривкі речовини і пластифікатори (найбільша кількість відповідних речовин зафіксована в пробі тканин риби нототенії);
- діоксини і пов’язані з ними речовини — знайдені у нешкідливих для здоров’я людини чи природи концентрація (найбільше у морській зірці — 24 з 29 речовин);
- антипірени (поліброміновані дифеніл ефіри) — були визначені в усіх пробах. Такі речовини додаються до певних промислових товарів, щоб знизити ризик їхнього спалахування. Їхні загальні концентрації перевищували екологічні стандарти у пробах морської зірки та морського їжака;
- 33 забрудники особливого занепокоєння — новий тип забруднювальних речовин, які можуть мати негативні наслідки для довкілля чи здоров’я людини, але поки що не регулюються жодним законодавством.
Скринінг на присутність понад 65 тис. підозрілих речовин показав наявність в пробах додаткових 56 речовин, на які треба звернути увагу, — зазначають у Національному антарктичному науковому центрі.