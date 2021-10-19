Лікарня. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n161847-reanimaciyi-zabyti-nescheplenymy-motoroshne-video-pokazaly-likari.html

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Коронавірус в Україні досягає свого піку — реанімації вже заповнені рекордною кількістю хворих пацієнтів.

З поміж них — жодного вакцинованого. Про це розповів лікар Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова Олег Самчук на своїй сторінці у Facebook.

За словами медика, наразі в критичному стані перебувають 50 пацієнтів, їх розмістили в реанімації. Серед них немає вакцинованих від інфекції.

Немає вакцинованих і серед чотирьох сотень пацієнтів у COVID-стаціонарі. Щобільше, велика родина 40-річної жінки — матері трьох дітей, яку наші лікарі витягують із того світу — проти вакцинації. Вдома в них — ще троє з коронавірусом. Її найменшій дитині — усього рік. Чи вдасться врятувати маму — ми не знаємо. Але абсолютно очевидно: цей бій був би значно легшим, будь вона щепленою, — розповів лікар.



Загалом у реанімації Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова зараз понад сотня пацієнтів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) показало шокуючі фото з лікарень, де лікують хворих на коронавірус.