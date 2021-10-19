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Праздник. Фото: Istock
20 октября — какой праздник отмечают и у кого имениныhttps://racurs.ua/n161854-20-oktyabrya-kakoy-prazdnik-otmechaut-i-u-kogo-imeniny.htmlРакурс
Праздник завтра — 20 октября — Всеукраинский день борьбы с раком молочной железы, Международный день авиадиспетчера, День работников пищевой промышленности, Международный день поваров.
Всеукраинский день борьбы с раком молочной железы был введен указом президента Украины от 17 января 2005 года. Более 99% всех пациентов с раком молочной железы — женщины. Этот день призван привлечь внимание женщин к плановому обследованию.
Также в этот день профессиональный праздник у работников пищевой промышленности, поваров и авиационных диспетчеров.
Приметы на 20 октября:
- снег 20 октября — зима будет ранней;
- солнечная погода означает, что тепло будет еще три недели;
- бледный месяц — ждите дождя.
День ангела празднуют:
- Сергей;
- Святослав;
- Александр.
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