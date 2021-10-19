Праздник. Фото: Istock

https://racurs.ua/n161854-20-oktyabrya-kakoy-prazdnik-otmechaut-i-u-kogo-imeniny.html

Ракурс

Праздник завтра — 20 октября — Всеукраинский день борьбы с раком молочной железы, Международный день авиадиспетчера, День работников пищевой промышленности, Международный день поваров.

Всеукраинский день борьбы с раком молочной железы был введен указом президента Украины от 17 января 2005 года. Более 99% всех пациентов с раком молочной железы — женщины. Этот день призван привлечь внимание женщин к плановому обследованию.

Также в этот день профессиональный праздник у работников пищевой промышленности, поваров и авиационных диспетчеров.

Приметы на 20 октября:

снег 20 октября — зима будет ранней;

солнечная погода означает, что тепло будет еще три недели;

бледный месяц — ждите дождя.

День ангела празднуют: