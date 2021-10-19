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Праздник. Фото: Istock

20 октября — какой праздник отмечают и у кого именины

19 окт 2021, 22:46
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Праздник завтра — 20 октября — Всеукраинский день борьбы с раком молочной железы, Международный день авиадиспетчера, День работников пищевой промышленности, Международный день поваров.

Всеукраинский день борьбы с раком молочной железы был введен указом президента Украины от 17 января 2005 года. Более 99% всех пациентов с раком молочной железы — женщины. Этот день призван привлечь внимание женщин к плановому обследованию.


Также в этот день профессиональный праздник у работников пищевой промышленности, поваров и авиационных диспетчеров.

Приметы на 20 октября:

  • снег 20 октября — зима будет ранней;
  • солнечная погода означает, что тепло будет еще три недели;
  • бледный месяц — ждите дождя.

День ангела празднуют:

  • Сергей;
  • Святослав;
  • Александр.

Источник: Ракурс


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