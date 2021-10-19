Facebook попал в скандал из-за мигрантов. Фото: Istock

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Facebook (Фейсбук), известная социальная сеть, получила многомиллионный штраф от Соединенных Штатов Америки (США).

Правительство страны оштрафовало соцсеть за многочисленные нарушения правил приема на работу иностранцев. Об этом сообщает The New York Times.

Размер компенсации составляет более 14 млн долларов. Соцсеть Facebook согласилась выплатить штраф из-за действующей договоренности с Министерством юстиции США после обвинения в том, что компания незаконно бронирует прибыльные рабочие места для мигрантов.

Выяснилось, что соцсеть способствовала получению «зеленых карт» для иностранцев вместо того, чтобы предлагать вакансии местным специалистам из США, таким образом нанимая дешевую рабочую силу. Теперь Фейсбуку придется выплатить правительству 4,75 млн долл. и дополнительные 9,5 млн долл. компенсации.

Напомним, ранее мы сообщали, что Facebook, Instagram, WhatsApp не работали более шести часов из-за масштабного сбоя, который стал самым продолжительным с 2008 года. Причиной сбоя стали изменения конфигурации маршрутизаторов.

Источник: The New York Times