NASA создаст уникальный телескоп. Фото: istock

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Космос продолжит изучать NASA (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США). Ведомство решило создать гамма-телескоп Compton Spectrometer and Imager (COSI).

Его хотят запустить в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Телескоп COSI изберут в качестве следующей астрофизической миссии. Ее ориентировочная стоимость составляет 145 млн долл. без учета самого запуска. Детали касательно новой космической программы ведомство озвучит позже.

Гамма-телескоп — прибор, который наблюдает за удаленными объектами в спектре гамма-излучения. Как отмечают в NASA, COSI позволит ответить на вопросы, связанные с происхождением химических элементов в нашей Галактике.

Это позволит лучше понять некоторые аспекты, связанные с формированием Земли. В широком смысле полученные данные позволят подробнее изучить процессы, происходящие во Вселенной.

Напомним, ранее мы сообщали, что NASA запустило свой первый космический зонд Lucy стоимостью почти 1 млрд долларов 16 октября.