NASA створить унікальний телескоп

https://racurs.ua/ua/n161852-nasa-stvoryt-unikalnyy-teleskop.html

Ракурс

Космос продовжить вивчати NASA (Національне управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США). Відомство вирішило створити гамма-телескоп Compton Spectrometer and Imager (COSI).

Його хочуть запустити у 2025 році. Про це повідомляє прес-служба NASA.

Телескоп COSI оберуть у якості наступної астрофізичної місії. Її орієнтовна вартість складає 145 млн дол. без урахування самого запуску. Деталі щодо нової космічної програми відомство озвучить пізніше.

Гамма-телескоп — прилад, який спостерігає за віддаленими об'єктами в спектрі гамма-випромінювання. Як зазначають в NASA, COSI дасть змогу відповісти на питання, що пов’язані з походженням хімічних елементів у нашій Галактиці.

Це дозволить краще зрозуміти деякі аспекти, пов’язані з формуванням Землі. У широкому сенсі отримані дані дозволять докладніше вивчити процеси, що відбуваються у Всесвіті.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що NASA запустило свій перший космічний зонд Lucy вартістю майже 1 млрд доларів 16 жовтня.