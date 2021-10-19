Названа офіційна причина смерті брата загиблого мера Кривого Рогу. Фото: КП

https://racurs.ua/ua/n161851-nazvana-oficiyna-prychyna-smerti-brata-zagyblogo-mera-kryvogo-rogu.html

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Смерть брата загиблого мера Кривого Рогу Костянтина Павлова Андрія наступила внаслідок отруєння алкоголем.

Такий висновок винесла судово-медична експертиза. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Згідно з офіційним висновком судово-медичної експертизи, смерть криворіжця настала внаслідок токсичної дії спиртів, випадкового отруєння алкоголем. Тіло загиблого виявив знайомий, який приїхав його провідати. Напередодні потерпілий скаржився на проблеми зі здоров’ям.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Кривому Розі 18 жовтня знайшли мертвим 46-річного Андрія Павлова, брата загиблого мера міста Костянтина Павлова. Самого Костянтина Павлова 15 серпня виявили мертвим на порозі його будинку. Поруч із тілом чоловіком виявили рушницю.