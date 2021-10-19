COVID-тестування на вокзалах пропонує запровадити «Укрзалізниця»

Вокзал. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n161850-covid-testuvannya-na-vokzalah-proponuie-zaprovadyty-ukrzaliznycya.html

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Карантин в Україні посилюватимуть через наближення до піка осінньої хвилі інфекції. «Укрзалізниця» запропонувала понад 20 українських лабораторій організувати пункти ПЛР-тестування на коронавірус на найбільших вокзалах країни.

Лабораторії мають відповідати низці умов. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Для тестування на коронавірус лабораторії мусять:

мати відповідні ліцензії для надання послуг пасажирам;

працювати цілодобово та видавати тести за QR-кодом протягом 30 хвилин;

мати можливість записатися онлайн для проходження тестування.

В «Укрзалізниці» попередили, що оберуть лабораторії, які запропонують найнижчу ціну за проведення тестування.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що епідемія коронавірусу продовжує забирати життя українців. За різними сценаріями експертів Київської школи економіки, кількість померлих від COVID-19 може становити від 68 до 92 тис. осіб.