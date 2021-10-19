COVID-тестирование на вокзалах предлагает ввести «Укрзализныця»

Вокзал. Фото: Istock

https://racurs.ua/n161850-covid-testirovanie-na-vokzalah-predlagaet-vvesti-ukrzaliznycya.html

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Карантин в Украине будут усиливать из-за приближения к пику осенней волны коронавирусной инфекции. «Укрзализныця» предложила более 20 украинских лабораторий организовать пункты ПЦР-тестирования на крупнейших вокзалах страны.

Лаборатории должны отвечать ряду требований. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Для тестирования на коронавирус лаборатории должны:

иметь соответствующие лицензии для предоставления услуг пассажирам;

работать круглосуточно и выдавать тесты по QR-кодом в течение 30 минут;

иметь возможность записаться онлайн для прохождения тестирования.

В «Укрзализныце» предупредили, что выберут лаборатории, которые предложат самую низкую цену за проведение тестирования.

Напомним, ранее мы сообщали, что эпидемия коронавируса продолжает уносить жизни украинцев. По разным сценариям экспертов Киевской школы экономики, количество умерших от COVID-19 может составлять от 68 до 92 тыс. человек.