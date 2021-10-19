ФБР обыскивает дом миллиардера из окружения Путина. Фото: УП

https://racurs.ua/n161849-fbr-obyskivaet-dom-milliardera-iz-okrujeniya-putina.html

Ракурс

Олег Дерипаска, миллиардер из окружения президента Российской Федерации Владимира Путина, стал фигурантом уголовного дела в Соединенных Штатах Америки (США).

Федеральное бюро расследований США пришло с обысками в дом российского миллиардера в Вашингтоне. Об этом сообщает NBC News.

В каком деле они проводятся пока неизвестно. Издание со ссылкой на представителя ФБР сообщает, что агенты пришли к Дерипаске проводить следственные действия. Других подробностей пока нет.

Отметим, что Дерипаска является нефтяным миллиардером, тесно связан с президентом России Владимиром Путиным. Он был среди двух десятков российских олигархов и чиновников, в отношении которых в апреле 2018 году были наложены санкции Министерства финансов США.

В США Дерипаска находится под следствием по делу об отмывании денег и обвиняется в угрозах, незаконном прослушивании и участии в вымогательстве и рэкете.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 266/2021, которым вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 18 июня 2021 года о применении санкций против украинских бизнесменов Павла Фукса и Дмитрия Фирташа, а также против ряда российских олигархов.

Источник: NBC News