Зеленский. Фото: ОП

https://racurs.ua/n161848-zelenskiy-vstretilsya-s-glavoy-pentagona-chto-obsujdali.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Они поговорили о ситуации на востоке Украины, сфере безопасности и военной помощи США. Об этом сообщает Офис президента.

Сообщается, что во время разговора Зеленский настаивал на предоставлении дополнительной помощи от США в размере 60 млн долларов. Также стороны обсудили ситуацию на Донбассе и в акваториях Черного и Азовского морей.

Глава государства отметил, что Украина пытается активизировать работу всех переговорных форматов для достижения мира на востоке и восстановления суверенитета и территориальной целостности, — сообщает Офис президента.



В частности, Зеленский и Ллойд пообщались о мерах, которые принимает Украина для вступления в НАТО и для получения скорейшего членства в Альянсе. В частности, украинский лидер затронул вопрос энергетической безопасности Украины и Европы.

Напомним, ранее мы сообщали, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции продолжает проверку деклараций президента Украины Владимира Зеленского и главы СБУ Ивана Баканова после их появления в расследованиях так называемых Pandora Papers.