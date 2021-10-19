Зеленський. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n161848-zelenskyy-zustrivsya-z-golovou-pentagonu-scho-obgovoruvaly.html

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Володимир Зеленський, президент України, зустрівся з головою Пентагону Ллойдом Остіном.

Вони поговорили про ситуацію на сході України, сферу безпеки та військову допомогу США. Про це повідомляє Офіс президента.

Повідомляється, що під час розмови Зеленський наполягав на наданні додаткової безпекової допомоги від США в розмірі 60 млн доларів. Також сторони обговорили ситуацію на Донбасі й у акваторіях Чорного і Азовського морів.

Глава держави відзначив, що Україна намагається активізувати роботу всіх переговорних форматів задля досягнення миру на сході та відновлення суверенітету й територіальної цілісності, — повідомляє Офіс президента.



Зокрема, Зеленський і Ллойд поспілкувалися про заходи, які вживає Україна для вступу в НАТО та якнайшвидшого отримання членства в Альянсі. Зокрема, український лідер торкнувся питання енергетичної безпеки України та Європи.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) продовжує перевірку декларацій президента України Володимира Зеленського та очільника СБУ Івана Баканова після їх появи в розслідуваннях так званих Pandora Papers.